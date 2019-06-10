В шотландском городе Брихин девушка попыталась залезть в детскую машинку и застряла в ней. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Star.

На кадрах видно, как Зои Арчибальд (Zoe Archibald) сначала забралась в красно-желтую игрушечную машинку своего двоюродного брата, пытаясь доказать своей семье, что помещается в нее. Вскоре она поняла, что не может вылезти из нее до конца, и застряла.

Зои предприняла несколько попыток снять машинку и решила сесть на скамейку, чтобы сделать передышку. В итоге отец девушки взял кухонный нож, разрезал часть машины и вызволил ее. Родственники отметили, что ситуация вышла забавной, несмотря на то, что Зои казалось, что она не сможет вылезти.

В мае сообщалось, что в Англии пожарные спасли застрявшего на детском аттракционе мужчину. По его словам, он сел на узкое сиденье и не смог выбраться. Дочь решила, что ситуация выглядит забавно, и начала снимать все на камеру телефона.

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