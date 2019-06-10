Стало известно об очередном массовом убийстве в Мали

Около 100 человек убиты в результате нападения в деревне в центральной части Мали. Об этом сообщает RFI.

Нападение произошло около населенного пункта Санга, где проживает национальное меньшинство догонов. По словам местного жителя, сначала нападавшие открыли стрельбу, а затем подожгли деревню. Известно, что поиск умерших продолжается. У свидетелей есть подозрение, что нападение совершено другим меньшинством — фулани.

Отмечается, что в последние месяцы в Мали совершены многочисленные нападения, причем некоторые из них совершены по этническому признаку, а некоторые — джихадистскими группировками.

В марте сообщалось, что в Мали неизвестные убили 134 земледельца народа фулани.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное Независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.

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