Россиянка без экипировки разогналась на мотоцикле до 260 километров в час

aleksaboo / Instagram

Жительница Приморья разогналась на мотоцикле до 260 километров в час. Видеозапись заезда она опубликовала в Instagram.

«В Артем кашу поесть (260 километров в час — полет нормальный). Очень голодная была», — написала девушка.

На кадрах видно, что из средств защиты на мотоциклистке только шлем, остальная экипировка отсутствует. При этом автор ролика порассуждала о безопасности вождения.

«Очень интересно узнать, зачем некоторые водители с пустых полос перестраиваются в другие. Голоса какие, наверно, в голове. Особенно у телок на красных тачках с желтым восклицательным знаком. Такие опаснее мотоциклистов, мне кажется», — полагает она.

За сутки после публикации ролик посмотрели более 50 тысяч раз. В комментариях мнения пользователей разделились. Одни восхищаются бесстрашием девушки. Другие, наоборот, осудили ее за необдуманный поступок, напомнив, что такое вождение может спровоцировать аварии.

Ранее в июне сообщалось, что в Казани трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП, остались живы и скрылись с места происшествия.

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