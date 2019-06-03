Автоблогер Эрик Давидович разогнался до 200 километров в час и попал в аварию

Антон Райхштат / YouTube

Автомобильный блогер Эрик Давидович находился в BMW, которое попало в ДТП в Казани утром 2 июня, сообщает «Казанский репортер».

На фотографии, опубликованной в его Instagram, человек сидит за рулем той самой, но еще не поврежденной машины. На следующих снимках показан этот же автомобиль после аварии: со смятыми левой половиной и капотом, поврежденными колесами и выбитыми стеклами. «Шагали 20 в тачке 3-е. Все живы. Пристегивайтесь!» — сказано в подписи к публикации.

Пока не ясно, кто в момент инцидента был за рулем. ГИБДД объявила водителя в розыск.

Утром в воскресенье, 2 июня, автомобиль BMW с московскими номерами на большой скорости снес столбы и ограждения на перекрестке улиц Лево-Булачной и Чернышевского в Казани. Водитель и пассажиры выбрались из разбитой машины и бросили ее на проезжей части.

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