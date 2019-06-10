Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает информационное агентство Sakh.com.

По данным издания, инцидент произошел в районе бухты Тихая. Находясь в лодке, рыбаки заметили в воде погибшего, после чего доставили его на берег и сообщили о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу.

В дальнейшем удалось установить его личность. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства смерти бывшего чиновника.

Как уточняет РЕН ТВ, Владимир Хапалов руководил городской администрацией с 2006 по 2010 годы. Он был отправлен в отставку из-за уголовного дела об избиении пенсионерки. Тогда его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

11 мая сообщалось, что в московской съемной квартире обнаружен мертвым помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов. На его теле нашли ушибы, ссадины и кровоподтеки. Также во рту у прокурора был галстук.

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