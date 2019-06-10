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Воробьев рассказал о новых бесплатных услугах для пенсионеров

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Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву продемонстрировали дополнительные возможности электронного сервиса «Мобильный центр социальных услуг». Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает корреспондент Ленты.ру.

Теперь пенсионеры могут записаться на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, плаванию и йоге через мобильное приложение.

«Наши мамы, отцы, дедушки и бабушки, как правило, умеют пользоваться смартфонами. Но если какая-то сложность, то дети или знакомые могут позаботиться о них дистанционно — это ключевой момент», — сказал глава региона.

Воробьев также призвал соцработников разъяснить людям правила работы с сервисом.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, пенсионеры могут бесплатно посетить в социальных центрах занятия по плаванию, изучению компьютера, физкультуре, пению, йоге. Ранее жители сами выбрали эти направления на портале «Добродел».

Приложение доступно в App Store и Google Play.

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