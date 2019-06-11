Немецкие журналисты восхитились именами россиян и выбрали красивейшие из них

Немецкий портал Wunderweib опубликовал рейтинг самых красивых, по мнению редакции, российских имен для новорожденных. В него вошло десять известных имен.

Журналисты заметили, что на русском языке говорит 280 миллионов человек по всему миру. Они обратили внимание, что у россиян приняты звучные имена, имеющие глубочайший смысл: это, по их мнению, связано с интересной и захватывающей историей страны.

Среди популярнейших женских имен были названы Мила, Полина, Дарья, Вика и Алина. Сотрудники портала отметили, что последнее имя означает нечто сияющее и возвышенное, и именно так зовут известную приму-балерину Мариинского театра в Санкт-Петербурге Алину Сомову.

Рейтинг мужских имен возглавило имя Алеша. Журналисты отметили, что оно напоминает Алексея и Александра. На втором место оказалось имя Коля. «В Германии это имя сейчас очень популярно, что неудивительно, оно звучит очень красиво», — заметили журналисты.

Также в список вошли Никита, Вадим и Максим. Последнее имя, по мнению журналистов, также может быть использовано для девочки.

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