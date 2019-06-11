Крупнейший международный фотофестиваль в Петербурге обновится

21 августа в Петербурге в шестой раз пройдет международный фестиваль ПитерФотоФест. По словам организаторов фестиваля, в этом году фестивальная программа изменится и станет разнообразнее в направлениях.

Общий формат сохранится. Два больших блока «Город» и «Природа» останутся неизменными, но обновятся внутри.

Городская часть программы сконцентрируется в крупнейшем на сегодняшний день фотопространстве Петербурга — в «Полигоне». На трех тысячах квадратных метров разместятся воркшопы, пройдут лекции и мастер-классы по современной фотографии. Участники встретятся с топовыми мастерами студийной, стрит, концертной, рекламной и арт фотографии. В качестве эксклюзива организаторы обещают представить иммерсивную программу, обеспечить эффект максимального присутствия в различных фотозонах, подготовленных площадкой.

Загородная часть программы также будет расширена. Кроме того, на фотофестивале заработает консультационный центр, где на протяжении всех трех дней ПитерФотоФеста его участники смогут получить профессиональную юридческую консультацию по вопросам авторского права.

В фестивале примет участие фотограф британского фотоагентства Panos Pictures Влад Сохин. Об арт-индустрии и особенностях современного мирового арт-рынка расскажет Андрей Кеззин. Также опытом поделится гуру отечественной фотожурналистики Сергей Максимишин, фотокорреспондент РИА Новости Владимир Вяткин, фотохронику ТАСС представит Константин Лейфер, а фотослужбу ИД «Коммерсантъ» в Петербурге — Александр Коряков.

На фестивале продемонстрирует свой потенциал Гильдия рекламных фотографов под руководством Александра Насонова и Олега Вайднера. Fashion-фотограф Анна Гофман, определившая свои работы в отдельный жанр — «театр фотографии», будет участвовать и в городской, и в загородной программе. Арт-фотографию в этом году представляет Андрей Чежин. Профессиональный фотограф, российский фотохудожник и искусствовед Саша Мановцева, постоянный участник фотобиеннале «Мода и стиль в фотографии», поделится опытом с участниками фестиваля в программе «Природа».

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