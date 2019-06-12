Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками

В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России». Об этом сообщает агентство «Ридус».

Фестиваль посвящен празднованию Дня России. Хэдлайнерами мероприятия стали Гусейн Гасанов, Рита Дакота, Дима Гордей, Карина Лазарьянц и многие другие YouTube-блогеры. Также на фестивале выступают известные диджеи и группы Red Samara Automobile Club и Marsele.

Помимо общения со знаменитостями, гости фестиваля могли поучаствовать в различных мастер-классах. К примеру, зрителям предлагалось научиться рисовать граффити, освоить диджейский пульт, а также научиться снимать блоги для YouTube.

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