Российская туристка умерла на Бали из-за хронической болезни

Россиянка умерла на Бали из-за сахарного диабета. Об этом ее подруга Алина Долаева написала в Facebook.

11 июня девушка написала, что ее близкая подруга, 35-летняя Наталья, находится в диабетической коме в одной из местных больниц. «Ей очень нужна помощь, она не приходит в себя. Семью нашли, но они не могут помочь», — обратилась Долаева к подписчикам, добавив, что у Натальи нет страховки.

Спустя один день Долаева опубликовала запись о том, что Наталья умерла, и также сообщила место на Бали, где состоится прощание с девушкой.

По информации «Комсомольской правды», Наталья была жительницей Волгограда и приехала на Бали, чтобы продлить визу. Выяснилось, что россиянка болела сахарным диабетом уже несколько лет, однако именно в этой поездке у нее случился приступ.

В марте россиянка умерла в Таиланде после того, как упала с балкона четвертого этажа гостиницы. Ночью полиция обнаружила тело туристки под балконами отеля на курорте Патонг. По мнению врачей, женщина скончалась из-за травмы головы, полученной в результате падения.

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