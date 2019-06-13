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Россияне рассказали о желаниях на миллион долларов

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В случае выигрыша в лотерею миллиона долларов (более 64 миллионов рублей) многие россияне (25 процентов) потратили бы деньги на образование и медицинское обслуживание для себя и своих близких. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

На машину, недвижимость и другие предметы роскоши их потратили бы 24 процента респондентов. Отмечается, что в 2006 и 2012 годах о таких желаниях заявляли 33 процента россиян.

Еще 18 процентов опрошенных сказали, что в случае выигрыша положили бы деньги в банк, 15 процентов создали бы свой бизнес, 4 процента отдали бы средства на благотворительность. Исследователи отмечают, что в путешествие отправились бы всего 5 процентов респондентов, тогда как в 2012 году о таком желании заявили 8 процентов. Кроме того, «прокутить» миллион долларов в 2019 году захотели всего 1 процент россиян.

По мнению доктора социологических наук Андрея Милехина, результаты исследования говорят о том, что россияне «становятся более рациональными и финансово подкованными», поскольку их заботит в основном создание собственной безопасности, а не приобретение предметов роскоши.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов России.

Ранее в июне сообщалось, что повседневные расходы россиян сократились на 1,5 процента по сравнению с неделей ранее и составили почти 4,2 тысячи рублей. Отмечается, что сокращение расходов типично для последней недели месяца, когда потребители ждут зарплаты.

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