Осужденная в Кувейте россиянка рассказала о поддержке из США и болезнях

Россиянка Мария Лазарева, приговоренная к 10 годам заключения в Кувейте и выпущенная под залог, надеется добиться правды и закрыть дело. Об этом она рассказала в интервью «Коммерсанту».

По ее словам, 23 июня будет новое рассмотрение, на которое впервые разрешили привести свидетелей защиты. Лазаревой также позволили ознакомиться с документами: ранее их, в частности, не переводили на понятный ей язык. Кроме того, к делу разрешили приобщить бухгалтерские документы, которое до этого не рассматривались. Лазарева указывает, что «невыполненный контракт», за который она получила срок, ее компания на самом деле исполнила, и это признавал в том числе коммерческий суд Кувейта.

Женщина отметила, что на ее защиту выступили не только в России, но и по всему миру (в том числе бывший директор ФБР Луис Фри и жена бывшего премьера Великобритании Шери Блэр), поскольку у нее множество коллег и друзей в разных странах. «Когда все это со мной случилось, они были в шоке (...). На Западе очень трепетно относятся к теме прав человека, в том числе на Ближнем Востоке», — сказала она.

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Россиянка сообщила, что за 472 дня в тюрьме приобрела множество болезней. «Не хочу говорить об этом. Тюрьма никому не идет на пользу, плюс меня все время терзало, что мой приговор несправедлив, а дома меня ждут маленький сын и родители», — отметила она.

«Думаю, я вышла из тюрьмы только благодаря вниманию к моему делу со стороны международной общественности», — считает Лазарева. Она добавила, что деньги за освобождение из тюрьмы — примерно 3,3 миллиона долларов — внес гражданин Кувейта, который не пожелал раскрыть свое имя. На свободу она вышла 13 июня.

Марию Лазареву задержали по подозрению в растрате бюджетных средств Кувейтского портового управления. Затем в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело — о хищении средств из фонда The Port Fund. Защита считает, что дела против россиянки, единственной женщины-бизнесмена в регионе, сфабрикованы ее конкурентами, незаконно использующими административный ресурс.

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