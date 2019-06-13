Осужденную в Кувейте россиянку отпустили под залог

Приговоренная к 10 годам заключения в Кувейте россиянка Мария Лазарева вышла на свободу под залог. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на официального представителя россиянки Владимира Сидорова.

«Это большая победа ее родителей, и прежде всего отца — Владимира Лазарева, российских дипломатов», — сказал Сидоров. Он уточнил, что сумма залога составила 3,2 миллиона долларов (около 206 миллионов рублей). Отмечается, что россиянке не разрешено покидать пределы арабской страны.

В мае сообщалось, что в качестве залога сторона Лазаревой предложила 65 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей).

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В апреле сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к председателю Национального совета Кувейта Марзуку Али Мохамеду Аль-Ганиму с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации. Матвиенко также попросила обеспечить соблюдение прав Лазаревой и проявить гуманизм.

Марию Лазареву задержали по подозрению в растрате бюджетных средств Кувейтского портового управления (KPA). Затем в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело — о хищении средств из фонда The Port Fund. Защита считает, что дела против россиянки, единственной женщины-бизнесмена в регионе, сфабрикованы ее конкурентами, незаконно использующими административный ресурс.

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