Россиянка вышла замуж за мужчину без сознания

Руководитель ЗАГСа города Таштагол (Кемеровской области) предстанет перед судом за незаконную регистрацию брака между местной жительницей и мужчиной, находящимся в бессознательном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2017 года глава ЗАГСА по просьбе знакомой зарегистрировала заключение брака между ней и мужчиной без его участия, не выяснив его волеизъявление. В тот момент он находился в бессознательном состоянии в больнице Новокузнецка с огнестрельным ранением.

На следующий день мужчина умер. А его вдова незаконно получила имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии женщина в ходе рассмотрения уголовного дела о причинении супругу смерти по неосторожности потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал материалы уголовного дела в Таштагольский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой инкриминируется статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!