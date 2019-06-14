Воробьев пообщался с руководителями правоохранительных органов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 14 июня.

Открывая совещание, Воробьев подчеркнул необходимость открытия пунктов полиции в новых микрорайонах. По его словам, это повысит уровень безопасности.

Глава региона также отметил результативность системы видеонаблюдения с точки зрения снижения уровня преступности.

«Мы видим, что в случае, когда видеонаблюдение выстроено грамотно, когда работает система, то и преступность снижается. И самое главное — не допускаются те или иные правонарушения», — сказал Воробьев.

По итогам прошлого года Подмосковье вошло в 20 лучших регионов с наименьшим уровнем преступности, за пять лет этот показатель снизился на 30 процентов. Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что жители области должны чувствовать себя в безопасности.