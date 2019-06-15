В ДТП под Воронежем погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате ДТП в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Еще один человек пострадал. Детей среди жертв нет.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова сообщила агентству о семи погибших. Также, по ее словам, два человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка.

Уточняется, что микроавтобус столкнулся в легковым автомобилем на 59 километре автодороги «Воронеж — Луганск» в Бобровском районе Воронежской области. По предварительной информации, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Transporter с пассажирами.

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