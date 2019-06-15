Алсу стала народной артисткой Башкирии

Певице Алсу присвоено звание народной артистки Башкирии. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Радий Хабиров, сообщается на сайте местного министерства культуры.

Днем ранее, 14 июня, артистка выступила в Уфе на фестивале искусств «Сердце Евразии».

Также звания заслуженных артистов Башкирии в рамках мероприятия получили солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков и участник популярной башкирской группы «Аргымак» Ринат Рамазанов.

В 2018 году Алсу получила звание заслуженной артистки России. В 2010-м стала народной артисткой Татарстана, откуда она родом. Ее отец Ралиф Сафин по национальности башкир и раньше занимал пост вице-президента нефтяной компании «Лукойл».

После победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» в апреле семью обвинили в подтасовке результатов смс-голосования. Девочка победила соперников с отрывом в 80 тысяч голосов. Позднее специалисты компании Group-IB выяснили, что произошла накрутка голосов. Результаты конкурса были аннулированы. В мае был проведен спецвыпуск шоу, все финалисты в нем были названы победителями. Абрамова в записи программы не участвовала.

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