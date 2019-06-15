Путин назвал последствия выхода США из сделки по Ирану

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану значительно осложнил его реализацию и негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе, передает «Интерфакс».

По мнению российского лидера, единственное разумное решение для участников договоренностей — продолжать выполнять свои обязательства. «Россия именно так и намерена поступать», — добавил он.

В мае власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных CВПД. Теперь Тегеран может возобновить работы по обогащению урана и продаже его за границу, а также остановить модернизацию реактора на тяжелой воде, находящегося в Араке. Руководство Исламской Республики заявило, что пойдет на эти шаги, если другие участники сделки не добьются выполнения условий соглашения в течение 60 дней.

Причиной такого решения в Иране называют нарушения ядерной сделки со стороны США и американские санкции. Остальные члены СВПД — Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия — должны, по мнению иранских властей, решить эту проблему в ближайшее время.

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