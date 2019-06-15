Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.

Порошенко отметил, что Севастополь празднует день города, и подчеркнул, что история этого места «была разной». «Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — написал он.

Помимо этого, Порошенко упомянул о выпускниках в вышиванках «под наблюдением ФСБ», а также жителей города, которые отказались от российского паспорта. «Севастополь — это Украина!», — заключил бывший президент.

Крым и Севастополь вошли в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения отвечает нормам международного права.

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