Россиянка убила мужчину за замечание о брошенном мусоре

23-летняя жительница Саратова подозревается в убийстве мужчины из-за замечания о брошенном ею мусоре. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня. По версии следствия, компания женщин зашла в круглосуточный магазин, одна из них бросила на пол пустую сигаретную пачку, а после замечания со стороны покупателя началась словесная перепалка. Ссора продолжилась на улице, в ее ходе девушки начали наносить 27-летнему мужчине удары, а одна из них ударила его ножом в спину.

Раненого экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение с повреждением легкого.

Злоумышленницы были задержаны сотрудниками Росгвардии по горячим следам на одной из соседних улиц. В отношении подозреваемой в убийстве возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В ночь на 1 июня 24-летнего мужчину убили в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.

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