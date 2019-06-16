Силовые структуры
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Эксперты рассказали о связи знака зодиака с поиском работы
Усик отказался от чемпионского пояса
Семь человек задохнулись насмерть при чистке канализации
Трамп захотел сменить мэра Лондона
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Российская теннисистка захотела проиграть и поматерилась
Рядом с Чемодановкой начался пожар
Индия начала торговую войну с США
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Новости партнеров

Россиянка убила мужчину за замечание о брошенном мусоре

Перейти в «Мою Ленту»

23-летняя жительница Саратова подозревается в убийстве мужчины из-за замечания о брошенном ею мусоре. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня. По версии следствия, компания женщин зашла в круглосуточный магазин, одна из них бросила на пол пустую сигаретную пачку, а после замечания со стороны покупателя началась словесная перепалка. Ссора продолжилась на улице, в ее ходе девушки начали наносить 27-летнему мужчине удары, а одна из них ударила его ножом в спину.

Раненого экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение с повреждением легкого.

Злоумышленницы были задержаны сотрудниками Росгвардии по горячим следам на одной из соседних улиц. В отношении подозреваемой в убийстве возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В ночь на 1 июня 24-летнего мужчину убили в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Старший сын хоккеиста Соколова впервые дал показания об убийстве
Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ
Отставной чиновник зарезал взрослого сына-затворника
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0115 июня

«Мы и есть падаль»

Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом
19:0015 июня

Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК

15:3914 июня

Сын бывшего вратаря сборной России по хоккею рассказал об убийстве матери

11:3515 июня

Появилось видео обысков и задержаний после массовой драки в селе под Пензой

Силовые структуры21:2914 июня

Запрещенный прием

Они сделали силовиков своим оружием. Их руками они хотят получить чужое добро
09:3115 июня

После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек

12:5914 июня

Российского мэра арестовали после жалобы Путину

07:4115 июня

Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали

Силовые структуры00:0113 июня

«Они только и способны, что дурь подкинуть»

В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
21:0414 июня

Россиянина обвинили в убийстве сорокалетней давности

22:3514 июня

Следователя СКР избили в Москве

10:1514 июня

Россиянка вышла замуж за мужчину без сознания

Россия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке
«Целую неделю хоронили школьников»
 
Рядом с Чемодановкой начался пожар
Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье
В Подмосковье прошел первый пляжный фестиваль «Сенеж – берег солнца»
Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами
Чемодановку после конфликта с цыганами благоустроят
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Иран заподозрили в попытке подстрелить американский дрон в Оманском заливе
Семь человек задохнулись насмерть при чистке канализации
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
Трамп захотел сменить мэра Лондона
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
Молдавские оппозиционеры массово ринулись из страны
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Все материалы
Экономика
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Корпорация МСП приняла участие в обсуждении приграничного бизнес-сотрудничества
Индия начала торговую войну с США
Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП
Пятая часть бензина в Крыму оказалась подделкой
Все материалы
Силовые структуры
«Мы и есть падаль»
Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом
Запрещенный прием
Они сделали силовиков своим оружием. Их руками они хотят получить чужое добро
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК
Появилось видео обысков и задержаний после массовой драки в селе под Пензой
После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни
Ученый рассказал о роботах в Чернобыле
Млечный Путь пережил столкновение
Найдены искусственные острова древнее Стоунхенджа
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Тренер убитого в США российского сноубордиста высказался о его «нелепой» смерти
Усик отказался от чемпионского пояса
ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева
Российская теннисистка захотела проиграть и поматерилась
Раскрыты детали нового контракта Емельяненко с Bellator
Бывший футболист сборной России захотел стать депутатом
Все материалы
Культура
Лора Дерн«Женщины часто чувствуют себя на обочине»
Муза Дэвида Линча о возвращении главного женского сериала современности
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Thris Tian«Российская музыка — это всегда вызов»
Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
Бари Алибасов потерялся во времени
Maruv прервала интервью после вопроса о Крыме
Сын Бари Алибасова раскрыл результаты обследования отца
Лолите и Цекало припомнили пророчество о Крыме
Все материалы
Интернет и СМИ
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Министр превратился в кошку во время пресс-конференции
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
В сети ужаснулись фотографии с обнимающим флаг Трампом
США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Все материалы
Ценности
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Тучные женщины арендовали автобус и прокатились в нижнем белье по центру города
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Граната парализовала работу аэропорта
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Мужчина тайно жил на чердаке у 14-летней возлюбленной
Четырехлетний мальчик вычислил пожирающего рыб подводного монстра
Медведь схватил заснувшего в машине американца
Все материалы
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Новая Mazda3 в России оказалась дороже всех конкурентов
На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки
«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель
Все материалы
Дом
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Адвокат Трампа решил избавиться от жилья
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Названы самые популярные города России для временного проживания
Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу
Все материалы