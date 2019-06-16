Австралийцам продали бургеры с сырой курицей

Семье австралийцев продали бургеры с сырым куриным мясом в одном из ресторанов сети быстрого питания McDonald's. Об этом пострадавший Джозеф Ким (Joseph Kim) рассказал на своей странице в Facebook.

Мужчина сообщил, что не мог уйти с работы и попросил дочь привезти ему еды. Она приобрела бургеры для всей семьи в ресторане, расположенном в пригороде города Голд-Кост (юго-восток штата Квинсленд), отдала один ему и уехала. Ким удивился, что в коробочке все ингредиенты лежали отдельно, но сам собрал их вместе и начал быстро есть, поскольку был очень голоден.

По его словам, сначала ничего необычного он не почувствовал, но потом заметил что-то мягкое. «Примерно на середине я взглянул на бургер, увидел куриную котлету и оказался в полном шоке! Она была знатно неготовой! Выглядела сырой!» — написал он.

Когда Ким позвонил семье, оказалось, что котлета в бургере его жены тоже сырая. «К счастью, она не успела съесть ни кусочка (...) В худшем случае это могло убить всю мою семью. Я читал статьи о сальмонеллезе», — отметил мужчина.

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После произошедшего он отправился в продавший некачественную еду McDonald's. «Я привез оставшуюся часть бургера, объяснил, показал. И знаете, что менеджер сначала сказал на это? "Хорошо"!» — возмутился австралиец. По его словам, помощник руководителя пыталась аккуратно забрать у него проблемный бургер, а также сама не давала никакой контактной информации.

«McDonald's, оправдываться и обвинять свой "новый" персонал в такой опасной ситуации — не очень хорошо. Пренебрежительно относиться к жалобе клиента — не очень хорошо. Подвергать клиентов риску заражения инфекцией или даже чего-то более серьезного — НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО», — подчеркнул Ким.

По его словам, McDonald's так и не принес ему официальных извинений. В то же время Daily Mail со ссылкой на местные СМИ пишет, что компания выразила разочарование произошедшим. Ее представители отметили, что ведется расследование, а сеть крайне серьезно относится к безопасности своих продуктов.

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