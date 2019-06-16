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Эксперты рассказали о связи знака зодиака с поиском работы

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Знак зодиака не связан с шансом на трудоустройство и карьеру. К такому выводу пришли исследователи сервиса Superjob после анализа более 25 миллионов резюме, пишет «Российская газета».

В рекрутинговой компании уточнили, что, например, бухгалтеры Овны и бухгалтеры Девы одинаково часто меняют работу. Также не замечена разница зарплат у разработчиков приложений iOS, родившихся под знаками Рака и Близнецов. По той же выборке, Весы и Скорпионы с одинаковой частотой становятся специалистами Big data.

Superjob рекомендует грамотнее составлять резюме и не пытаться по тестам выяснить, какая работа больше подходит тому или иному знаку зодиака..

В 2017 году эксперты банка «ДельтаКредит» назвали самых добросовестных заемщиков по знакам зодиака. Самые «аккуратные» ипотечные заемщики — Раки, 96,66 процента клиентов этого знака никогда не выходили на просрочку. На втором месте оказались Девы (96,65 процента), на третьем — Скорпионы (96,6 процента). Последнюю строчку заняли Стрельцы (95,89 процента). При этом в финансовой организации уточнили, что не отбирают своих заемщиков по гороскопу.

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