В московском аэропорту установили алкорамки

При входе в контролируемую зону аэропорта Домодедово (режимную зону) установили рамки для бесконтактной проверки трезвости. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Домодедово пояснили, что оборудование будет использоваться для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб безопасности, таможни.

Чтобы пройти анализ, работнику потребуется сделать выдох на небольшом расстоянии от рамки. После моментальной проверки система выдает результат, и если сотрудник не прошел тест, то турникет для него не откроется.

В декабре 2018 года сообщалось, что аэропорт Домодедово закупил алкорамки на сумму 34 миллиона рублей. Согласно контракту, их должны были установить к сентябрю 2019 года.

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