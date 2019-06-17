Девушки с травматом и ножом убили россиянина из-за просьбы не мусорить

Следователи возбудили уголовное дело против 23-летней жительницы Саратова: девушку заподозрили в убийстве. Об этом в понедельник, 17 июня, «Ленте.ру» сообщила Надежда Волошина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь на 15 июня компания девушек зашла в круглосуточный магазин на улице Серова, где одна из них бросила на пол пачку из-под сигарет. Это заметил 27-летний покупатель, который сделал девушкам замечание и попросил поднять мусор. Между ними завязалась словесная перепалка, и они вышли на улицу.

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Молодой человек, «не осознавая степень возникшей для него опасности», продолжил выяснять отношения с девушками. Они избили потерпевшего, а затем одна из них ударила его ножом в спину. В этот момент к магазину пришли друзья потерпевшего, которые отвезли его в больницу, но спасти мужчину врачам не удалось.

Как отмечает РЕН ТВ, злоумышленниц задержали сотрудники Росгвардии. Одну из них, которая по версии следствия, и нанесла удар, арестовали на два месяца — ей грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности, но дело против нее было прекращено.

По данным издания, оказавшаяся в СИЗО девушка в момент конфликта была вооружена ножом-кредиткой (нож, который складывается в карточку, по размерам совпадающую с банковской картой), а у одной из ее подруг при себе был травматический пистолет. Арестованная подозреваемая полностью признала вину и написала явку с повинной.

Между тем, по данным информационного агентства (ИА) «Регион 64», перед нападением на потерпевшего девушки ограбили магазин на Малой Елшанской улице в Ленинском районе Саратова. Они избили продавца и забрали из кассы 5-6 тысяч рублей, после чего скрылись.

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