Футболисты двух команд забили 39 голов во время одного матча

Футболисты команд «Ка Ай» и «Ханг Сай» забили 39 голов во время матча Кубка Макао. Об этом сообщает Macau Daily Times.

Встреча завершилась со счетом 21:18 в пользу «Ка Ай». Издание пишет, что игроки намеренно пропускали голы от соперника, выразив таким образом свой протест против решения местной федерации футбола не отправлять сборную на ответный матч квалификации к чемпионату мира 2022 года против Шри-Ланки.

Первая игра завершилась победой команды Макао со счетом 1:0. Федерация решила не пускать команду на ответную игру из соображений безопасности. Чиновники были обеспокоены террористической атакой на Шри-Ланке в апреле, когда на острове прогремело восемь взрывов. Изначально сообщалось, что погибли более 360 человек, 520 ранены, однако позднее выяснилось, что жертв на самом деле на 100 человек меньше.

В знак протеста некоторые игроки сборной Макао также отказались играть за команду.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!