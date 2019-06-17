«Мосфильм» арендовал землю за несуществующие деньги

Счетная палата (СП) обнаружила договор аренды между киноконцерном «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в Москве, в котором указана несуществующая валюта. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на доклад СП.

В договоре, который был составлен в 1996 году, указывается, что аренда площади в 34,4 гектара стоит 626841,6 ЭКЮ. ЭКЮ — предшественник евро, валютная единица, вышедшая из обращения в 1998 году.

Курс ЭКЮ по состоянию на 31 декабря 1998 года был равен 24,22 рубля. Исходя из этого можно подсчитать, что стоимость арендной платы «Мосфильма» составляла около 15,2 миллиона рублей.

По закону, арендная плата за федеральные земли должна периодически пересматриваться. Плата ежегодно индексируется на размер инфляции, либо меняется из-за изменений кадастровой стоимости, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости.

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