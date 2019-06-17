Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба. Об этом сообщает отделение полиции Торонто в Twitter.

Правоохранительные органы сообщили об обнаружения тела женщины. Кроме того, пострадали два человека, их травмы оцениваются как серьезные, но не угрожающие жизни. Два человека взяты под стражу, на месте преступления также найдено две единицы огнестрельного оружия.

Полиция утверждает, что стрельба произошла на Натан Филлипс-Сквер (Nathan Phillip's Square). На опубликованных в Twitter кадрах заметно, как люди массово покидают площадь.

Как пишет «Чемпионат.com», на параде в честь победы «Торонто Рэпторс» в финале присутствовало от полутора до двух миллионов человек, в том числе игроки команды, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и мэр Торонто.

Баскетбольная команда впервые стала чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2.

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