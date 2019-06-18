У «Голодных игр» появится приквел

Автор книжной трилогии «Голодные игры» Сьюзан Коллинз планирует выпуск приквела в мае 2020 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что компания Lionsgate, создавшая киноверсию романа, ведет переговоры с писательницей и планирует сотрудничать с ней для работы над фильмом по мотивам новой книги.

Действия приквела развернутся за 64 года до событий оригинальной трилогии и будут приурочены к началу Десятых Игр.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



