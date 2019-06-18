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Слишком дружелюбного медвежонка убили из-за туристов

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В американском штате Орегон, округ Вашингтон, власти убили черного медвежонка за то, что он «был слишком дружелюбен» к людям. Об этом сообщает издание The Mirror.

Представители парка Скоггинс-Вэлли во вторник, 11 июня, получили два звонка от посетителей с сообщениями о встрече с черным медведем. Власти штата предупредили туристов не поддаваться на «умильный вид медвежонка», не приближаться к нему и не делать с ним селфи. Тем не менее несколько человек все же сфотографировались с животным и оставили ему еду.

Позже на место прибыли биологи Курт Лайсенс (Kurt License) и Дуг Китчен (Doug Kitchen). Они должны были поймать медведя и перевезти его в другое место. Мужчины обнаружили 45-килограммового медвежонка, поедающего зерна кукурузы и семечки, которыми его подкармливали туристы. Животное испугалось биологов и убежало. Его догнали и убили.

«Это классический пример, который объясняет, почему мы умоляем людей не кормить медведей. Кормить зверей — плохая идея. Они могут позаботиться о себе», — отметил Лайсенз. Он объяснил, что стоит один раз покормить медведя, как животное начнет ассоциировать людей с едой и, весьма вероятно, в будущем нападет на них.

Сотрудник полицейского департамента округа Вашингтон отметил, что ему «жаль, что все так вышло».

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