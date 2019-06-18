Раскрыто имя нового советника Трампа по России и его задачи

Фиона Хилл покинет пост директора по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности США, уступив его главе совета Тиму Моррисону. Об этом сообщил журналист The New York Times Питер Бейкер у себя в Twitter.

По словам Бейкера, перемена произойдет в конце августа 2019 года. «Трамп надеется изменить отношения с Россией, чтобы больше говорить о контроле над вооружениями, в том числе о возможном договоре США-Россия-Китай вместо ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)», — подчеркнул журналист. США объявили о выходе из договора еще в феврале, сославшись на якобы «бессовестные нарушения» положений договора со стороны Москвы. Соответствующий договор был заключен между СССР и США в 1987 году.

В апреле сообщалось о тайном визите Фионы Хилл в Москву.

Тим Моррисон вошел в состав Совета национальной безопасности в июле 2018 года и является специальным помощником президента по вопросам оружия массового уничтожения и биологической защите. В этой роли он контролирует и координирует разработку национальной политики и программ по снижению глобальных угроз от ядерного, биологического и химического оружия.

До своего назначения Моррисон работал директором по политике в комитете палаты представителей по вооруженным силам, занимал ряд других должностей в сенате США. Он имеет степень доктора юридических наук Университета Джорджа Вашингтона и степень бакалавра политических наук Университета Миннесоты.

Фиона Хилл — автор многих книг о России, знаток российской и советской истории и русского языка, учившаяся в том числе в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Она работала на американскую разведку с 2006 по 2009 год и неоднократно выступала в прессе с критикой президента России Владимира Путина.

В 2013 году она выпустила биографию российского президента, где предостерегла его оппонентов от недооценки стратегических способностей Путина и его умения находить слабые места противников — по мнению Хилл, этому нынешнего российского лидера научили во время работы в КГБ.

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