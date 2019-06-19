Названа новая смертельная опасность пляжей

Ученые Университета Купера в США выяснили, что смертельно опасные бактерии, вызывающие некротизирующий фасциит, могут получить широкое распространение в пляжных водах благодаря изменению климата. Об этом сообщает издание Live Science.

Специалисты описали пять случаев тяжелых бактериальных инфекций у людей, подвергшихся воздействию воды или морепродуктов из залива Делавэр. Опасное состояние было вызвано «пожирающим плоть» микроорганизмом Vibrio vulnificus, который предпочитает относительно теплые воды (выше 13 градусов Цельсия), такие как в Мексиканском заливе. Однако глобальное потепление приводит к тому, что ареал обитания V.vulnificus перемещается на север.

Заражение происходит при употреблении загрязненных морепродуктов, например, крабов, или при наличии открытой раны, которая вступает в прямой контакт с морской водой, содержащей бактерии. В большинстве случаев у заболевших наблюдаются легкие симптомы, однако у некоторых развивается сепсис или обширное разрушение кожи и фасции — оболочки из соединительной ткани, выполняющей опорные и другие функции.

Люди подвергаются повышенному риску инфекций V.vulnificus, если у них имеется хроническое заболевание печени или другие состояния, которые ослабляют их иммунную систему. Из пяти описанных случаев у трех человек был гепатит В или С, а у одного — диабет.

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