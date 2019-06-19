Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры

Замначальника управления Генпрокуратуры по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эдуард Селезнев попросил прокуратуру Краснодарского края провести проверку жалобы ряда мировых автопроизводителей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ответ Генпрокуратуры «Хёндэ Мотор СНГ».

Также проверку планирует провести квалификационная коллегия судей Краснодарского края, о результатах должны сообщить в управление президента по вопросам противодействия коррупции и Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.

Как сообщают авторы коллективного обращения, они столкнулись со следующей мошеннической схемой. Потребители сообщали о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле в течение 15 дней после покупки. При этом автомобили не предоставлялись дилеру для проведения экспертизы, вместо этого проводилась независимая оценка, на основании которой следовало обращение в суд. Потом истцы требовали неустойку за затягивание сроков устранения дефектов.

В итоге суды присуждали возвратить средства в размерах, превышающих стоимость новых автомобилей. Интересы покупателей в судах представлял «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края», а судебные экспертизы проводили одни и те же люди.

Ранее жалобу на действие судов Краснодарского края в Верховный суд и Следственный комитет направил российский филиал итальянского банка Intesa. По словам банка, ему регулярно приходилось сталкиваться с необъективностью судей во время разбирательств с недобросовестными контрагентами, хотя, по оценке кредитной организации, общая квалификация краснодарских судей позволяет им выносить законные и справедливые решения.

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