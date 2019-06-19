Липецкий суд заменил бизнесмену Антону Бабуцидзе СИЗО домашним арестом

Правобережный районный суд Липецка принял решение отправить под домашний арест задержанного предпринимателя Антона Бабуцидзе, несмотря на то, что следователь по его делу Диана Бурцева просила отправить обвиняемого в СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсант».

Адвокат обвиняемого Сергей Бородин акцентировал внимание суда на том, что, что действия Антона Бабуцидзе искусственно переведены в уголовную плоскость из длительного гражданского спора между компаниями «Свободный Сокол» и ЛЭСК. По мнению защитника, в этом «весь цинизм данного уголовного дела».

Как отмечают местные издания, решение судьи вызвало бурные аплодисменты собравшихся в зале заседания. За процессом следили рабочие Липецкой трубной компании, которые обеспокоены судьбой завода и участью своего руководителя. За процессом следили рабочие Липецкой трубной компании, которые обеспокоены судьбой завода и участью своего руководителя. В здании суда и около него собрались десятки работников завода «Свободный Сокол», чтобы выразить солидарность со своим руководителем.

Некоторые сотрудники «Свободного сокола» не исключают, что следствие может быть связана с попыткой обанкротить завод. В качестве довода этой версии издание приводит факт того, что следователи направили в суд ходатайство о наложении ареста на имущество Липецкой трубной компании «Свободный сокол».

Рабочие завода записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и отправили его на Прямую линию. 20 июня намечается митинг на территории завода в поддержку Антона Бабуцидзе.

Управляющий директор Липецкой трубной компании «Свободный сокол» Антон Бабуцидзе был задержан 18 июня по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие посчитало, что компания «Свободный сокол» не оплатила поставку электроэнергии на сумму в 415 миллионов рублей. Потерпевшей стороной в деле является «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК), юрист которой Роман Максимович согласился с представлением следствия об аресте Антона Бабуцидзе.