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Липецкий суд заменил бизнесмену Антону Бабуцидзе СИЗО домашним арестом

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Правобережный районный суд Липецка принял решение отправить под домашний арест задержанного предпринимателя Антона Бабуцидзе, несмотря на то, что следователь по его делу Диана Бурцева просила отправить обвиняемого в СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсант».

Адвокат обвиняемого Сергей Бородин акцентировал внимание суда на том, что, что действия Антона Бабуцидзе искусственно переведены в уголовную плоскость из длительного гражданского спора между компаниями «Свободный Сокол» и ЛЭСК. По мнению защитника, в этом «весь цинизм данного уголовного дела».

Как отмечают местные издания, решение судьи вызвало бурные аплодисменты собравшихся в зале заседания. За процессом следили рабочие Липецкой трубной компании, которые обеспокоены судьбой завода и участью своего руководителя. За процессом следили рабочие Липецкой трубной компании, которые обеспокоены судьбой завода и участью своего руководителя. В здании суда и около него собрались десятки работников завода «Свободный Сокол», чтобы выразить солидарность со своим руководителем.

Некоторые сотрудники «Свободного сокола» не исключают, что следствие может быть связана с попыткой обанкротить завод. В качестве довода этой версии издание приводит факт того, что следователи направили в суд ходатайство о наложении ареста на имущество Липецкой трубной компании «Свободный сокол».

Рабочие завода записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и отправили его на Прямую линию. 20 июня намечается митинг на территории завода в поддержку Антона Бабуцидзе.

Управляющий директор Липецкой трубной компании «Свободный сокол» Антон Бабуцидзе был задержан 18 июня по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие посчитало, что компания «Свободный сокол» не оплатила поставку электроэнергии на сумму в 415 миллионов рублей. Потерпевшей стороной в деле является «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК), юрист которой Роман Максимович согласился с представлением следствия об аресте Антона Бабуцидзе.

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