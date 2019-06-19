Смоленская АЭС стала «невидимой»

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) спрятали Смоленскую атомную электростанцию (АЭС) в графитовом аэрозольном облаке, тем самым сделав ее невидимой, передает РИА Новости заявление Минобороны России.

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«Впервые был использован аэрозолеобразующий состав, работающий не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитного излучения», — сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что для маскировки АЭС (создания соответствующего аэрозольного облака) в атмосфере распылялись потоки горячих газов порошкового состава на основе графита. Всего в учениях были задействованы пять термодымовых машин ТДА-3, которые позволили замаскировать объекты, находящиеся на территории общей площадью два квадратных километра.

В марте сообщалось, что в распоряжении российских военных имеется камуфляж, позволяющий скрывать бойца в инфракрасном диапазоне.

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