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Ургант назвал важными слова Малышевой о «детях-кретинах»

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Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в интервью «Комсомольской правде» высказывания его коллеги по Первому каналу Елены Малышевой о детях с кретинизмом.

«Что касается Лены Малышевой, я не могу это обсуждать, она моя коллега. Она врач. Все действительно сразу бросились ее обвинять в том, что она неправильно подбирает слова», — отметил он.

При этом Ургант уточнил, что для него это сложный вопрос и что, конечно, желательно никого не обижать. «Но в основном люди, которые страшно на это обиделись, не сталкиваются с этой проблемой», — подчеркнул ведущий.

Он пояснил, что чуть больше, чем обыватели, знает об этой ситуации, так как является членом попечительского совета фонда «Центр лечебной педагогики» и фонда «Особое детство». «И поэтому я достаточно спокойно к этому отнесся. Для меня важно, чтобы об этом говорили и эта проблема поднималась», — добавил Ургант.

Ранее российская супермодель и основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова выступила против использования формулировок «идиот» и «кретин» в программе Малышевой.

В выпуске программы «Жить здорово» от 13 июня на Первом канале Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с врожденным гипотиреозом, характеризующимся задержкой физического и умственного развития. Посвященная заболеванию часть передачи получила название «Откуда берутся кретины?», а в заставке использовалась фраза «Мой ребенок — идиот».

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