Российская третьеклассница спасла семью из пожара

Девятилетняя Алина Атюнина из города Щекино Тульской области спасла семью из пожара, передает «Щекинский вестник».

22 мая в одной из квартир многоэтажного дома на Южной улице начался пожар, в это время семья девочки спала. Алина проснулась первой, когда огонь распространялся по кухне и помещение заполнил дым, рассказал начальник 2-го отряда Федеральной противопожарной службы по Тульской области Владимир Буравцов. Девочка не стала паниковать, разбудила родных и вывела их из квартиры.

Атюнина также вызвала пожарных. Они прибыли оперативно, вывели всех жильцов из задымленного подъезда и потушили огонь за 15 минут, сообщает Myslo. Кухня в квартире выгорела полностью, закоптило стены и потолок.

17 июня МЧС России вручило третьекласснице почетную грамоту за своевременные действия по спасению и эвакуации членов семьи во время пожара, за помощь сотрудникам МЧС и за проявленное мужество, смелость и решительность.

«Благодаря собранности и правильным действиям девятилетней девочки никто при пожаре не пострадал», — сказал Буравцов.

В мае 25-летний житель Приморья свесился с края балкона и спас двух девочек из горящей квартиры этажом ниже. В какой-то момент одна из детей повисла на нижней части балкона, внизу в это время были люди, натягивавшие спасательное полотно. Мужчине удалось затащить девочку на балкон и завести домой.

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