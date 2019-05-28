Россиянин вышел на балкон и спас двух детей из пожара

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В Приморье 25-летний житель Фокино, свесившись с края балкона, спас двух девочек из горящей этажом ниже квартиры. Об этом сообщает Prim.News со ссылкой на пресс-службу главного регионального управления МЧС.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, держась за перекладину, потянулся вниз к девочке, вставшей на опоры, и схватил ее за руку, после чего потащил ее вверх. В один момент ребенку пришлось повиснуть на нижней части балкона, пока молодой человек менял положение, чтобы лучше ухватить девочку. В кадр также попали люди, стоявшие в этот момент внизу и натягивавшие спасательное полотно. В итоге мужчине удалось затащить девочку на балкон и завести ее домой.

По данным пресс-службы МЧС, горели две квартиры на шестом этаже дома. Подъезд был заполнен дымом, поэтому в эвакуации жителей принимала участие газодымозащитная служба. Позже возгорание было ликвидировано, медпомощь пострадавшим не потребовалась.

Как сообщалось ранее, участковый из города Кисловодска в Ставропольском крае Владимир Хнырев спас семью во время пожара. 29 апреля он возвращался домой со службы и увидел пожар в квартире двухэтажного дома. Мужчина вызвал экстренные службы и кинулся в горящий дом, откуда вывел женщину и ее четверых детей. После того как они выбрались на улицу, квартиру полностью охватил огонь.

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