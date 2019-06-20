«Россия» внедрила новейшие мультимедиа-системы на рейсах из Пулково

Все лайнеры авиакомпании «Россия», вылетающие из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга укомплектованы портативными серверами, которые дают пассажирам доступ к системе развлечений во время полета. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе перевозчика.

На самолетах авиакомпании завершены все плановые работы по тестированию стриминговых систем развлечений, разработанных на базе технологии SIFES (Streaming in-flight entertainment system). Мобильные серверы обеспечивают доступ собственных гаджетов пассажиров: телефонов, ноутбуков, планшетов, к внутренней сети с развлекательным контентом посредством Wi-Fi-соединения. Пассажиры теперь во время полета могут посмотреть последние кинофильмы, послушать аудиокниги и воспользоваться другими сервисами, установив специальное приложение ife.one.

«Безусловно, возможность использования мультимедийной программы развлечений на борту не только во время длительных рейсов — это важнейший элемент комфорта, который непосредственным образом влияет на впечатления от путешествия, — отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский. — Впереди новые проекты по повышению качества нашего продукта и новые достижения».

Кроме того, «Россия» с начала зимнего расписания 2018 года стала в тестовом режиме комплектовать мобильными серверами все воздушные суда, вылетающие из аэропорта Шереметьево, в том числе на Дальний Восток.

Пассажиры воздушных судов семейства Boeing 777 в дополнение к стриминговой системе могут пользоваться стационарными системами развлечений. С помощью экрана впередистоящего кресла пассажир может просматривать видео, отслеживать информацию о полете, а также вызывать бортпроводников и настраивать индивидуальное освещение.

На регулярных рейсах из Шереметьево длительностью более 6 часов «Россия» предоставляет пассажирам класса «Бизнес» индивидуальные цифровые видеоустройства. Планшеты Samsung Galaxy Tab работают по той же стриминговой технологии, подключаясь к серверу с контентом через Wi-Fi, но дают возможность более комфортного просмотра медиаконтента на экране с большей диагональю.