СБУ рассказала о слежке за украинцами

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила канал поставок в Донбасс специализированного шпионского оборудования для перехвата телефонных разговоров. Об этом говорится в Facebook-аккаунте СБУ.

В ведомстве уточнили, что «шпионы» устанавливали специальные программы на мобильные телефоны украинцев на контрольно-пропускных пунктах. «Они получали доступ к файлам, размещенным на мобильном устройстве, и отслеживали местонахождение абонента», — добавили в СБУ.

Полученные данные использовались в том числе для создания обвинений граждан в работе на Киев, что позволяло нарушителям шантажировать людей и получать с этого выгоду.

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Всего правоохранительные органы изъяли более трех тысяч единиц оборудования, 100 тысяч гривен (240 тысяч рублей) и 18 тысяч рублей. Возбуждено дело по части 2 статьи 359 Уголовного кодекса Украины («Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц»). Имена нарушителей не называются.

В начале мая Минобороны Украины обвинило Россию в подготовке к провокациям в Донбассе. В ведомстве сообщили, что на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли группы снайперов, сформированные из бойцов частных военных компаний.

В марте наблюдатели ОБСЕ заметили в Донбассе новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада-2». Вооружение было замечено с беспилотника в 60 километрах к западу от Луганска. Рядом с ним находилась автоматизированная станция постановки помех Р-330Ж «Житель», установленная на КамАЗ.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание ДНР и ЛНР. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем СБУ.

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