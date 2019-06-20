Власти Подмосковья рассказали о работе с обращениями жителей в соцсетях

В Подмосковье ведется работа с обращениями жителей в социальных сетях, сообщила региональный министр по информационной политике Анастасия Звягина на Форуме социальных инноваций регионов. Ее слова приводит пресс-служба областного правительства.

«1 сентября 2017 года мы подключили первую в России систему "Инцидент", которая автоматически мониторит шесть основных социальных сетей и отбирает обращения жителей. Затем обращения передаются в профильные министерства и администрации муниципалитетов, проблема решается и в соцсетях публикуется ответ», — рассказала она.

По ее словам, больше всего жителей волнует тема благоустройства, вывоза твердых коммунальных отходов, здравоохранения и состояние дорог. Министр подчеркнула, что с появлением автоматизированной системы процент отработки таких обращений существенно вырос.

«Во всех ответах используется единый хештег #намневсеравно и метки «Ответ администрации». Это позволяет людям видеть ответы органов власти среди потока комментариев», — уточнила Звягина.

Она также подчеркнула, что речи не идет о каких-то «отписках», в большинстве случает развернутые ответы сопровождаются фотографиями.