Избивший зэков под «Полет валькирий» тюремщик избежал тюрьмы

Суд приговорил бывшего заместителя начальника управления безопасности ФСИН по Красноярскому краю к четырем годам условного срока за превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

Также он лишен звания подполковника внутренней службы и обязан выплатить компенсацию пострадавшему от его действий заключенному в размере 40 тысяч рублей.

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Как уточняет «Тайга.инфо», речь идет о Николае Шахове, избившем шестерых арестантов под классическую музыку. По данным издания, при вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств. В частности «противоправность поведения потерпевших, выраженная в нарушении ими установленного режима», признание Шаховым вины, состояние его здоровья, а также наличие на иждивении ребенка-студента.

Сам инцидент произошел в ноябре 2013 года и попал на видео, которое распространилось в соцсетях. Причиной для разборок послужил отказ заключенных делать утреннюю зарядку. Шахов нанес осужденным многочисленные удары ногами и руками по всему телу под композицию «Полет валькирий» Рихарда Вагнера, «Болеро» Мориса Равеля и «Танец с саблями» Арама Хачатуряна.

24 октября 2018 года сообщалось, что один из заключенных лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №9 в Угличе Ярославской области объявил сухую голодовку после того, как персонал учреждения начал выдавать осужденным миски с едой на лопате.

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