США расширили черный список китайских компаний

США расширили черный список китайских технологических компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Под рестриктивные меры вслед за гигантом Huawei попали пять организаций. Среди них компания Higon, AMD THATIC, Sugon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology.

Министерство торговли США заявило, что вышеперечисленные компании являются частью усилий Китая по разработке суперкомпьютеров. Но утверждению Вашингтона, расширение черного списка — вопрос национальной безопасности, поскольку эти компьютеры разрабатывались для военных целей или в сотрудничестве с китайскими военными.

В середине мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях. Основатель китайской телекоммуникационной компании Жэнь Чжэнфэй заявил, что выручка компании из-за санкций США в ближайшие два года сократится на 30 миллиардов долларов.

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