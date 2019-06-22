После падения детей с «Колобка» возбудили дело

После падения детей с аттракциона в московском парке «Сокольники» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

«По предварительным данным, днем 22 июня 2019 года в результате поломки аттракциона в одном из парков на востоке Москвы кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю и они получили различные травмы», — говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия.

В парке вину за случившееся возложили на работников. «Произошло проседание кабины с высоты 20 сантиметров и автоматическая последующая остановка аттракциона. Персоналом арендатора площадки была нарушена техника безопасности при эвакуации, в связи с чем пострадало трое детей», — рассказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь «Сокольников» Екатерина Самарина. В настоящее время аттракцион закрыт.

Как сообщает Telegram-канал «112», кабинку карусели сорвало с болта во время движения. Когда сотрудники остановили механизм, страховочные крепежи открылись и дети упали вниз. Аттракцион в тот момент находился в самой нижней точке — на высоте 30 сантиметров.

Механическая поломка произошла на аттракционе «Колобок» утром 22 июня. В результате пострадали трое детей, у одного ребенка диагностировали сотрясение мозга. «Комсомольская правда» пишет, что среди пострадавших две дочери исполнительного директора компании «Порше Центр Москва» Виктора Аманква.

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