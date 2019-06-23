Удар «Ночного охотника» секретной ракетой показали на видео

tvzvezda.ru

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник». Внешний вид боеприпаса и его характеристики засекречены, отмечают журналисты, поэтому кадры, на которых он запечатлен, частично размыты.

Речь идет о легкой многоцелевой управляемой ракете. По словам генерального конструктора «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталия Щербины, это первая в России подобная вертолетная ракета. Он уточнил, что боеприпас оснащен головкой самонаведения и может применяться по наземным, подводным и надводным целям.

Радиус действия ракеты не называется, но отмечается, что она способна поражать цели «вне зоны действия любой войсковой ПВО», тем самым выводя летчиков из опасной зоны. «К этому долго шли, это прорыв, действительно», — подчеркнул Щербина.

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