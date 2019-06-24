Японцы захотели разрешить российскую курятину

Япония может снять запрет на импорт российской курятины. Об этом сообщает издание Nikkei.

Причиной возможного снятия ограничений издание называет стремление удовлетворить растущий внутренний спрос на продукт. Ожидается, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорятся об этом на саммите G20 в Осаке.

Предположительно, запрет будет снят не раньше 2020 года. Отмечатся, что импорт будет разрешен только в коммерческих целях.

Япония запрещает импорт курицы и другой домашней птицы из большинства стран мира из-за опасений по поводу инфекционных заболеваний, добавляет издание. На данный момент, самым крупным поставщиком продукта на японский рынок является Бразилия.

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