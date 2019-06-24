Названы самые зависимые от наркотиков регионы

Cпециалисты проекта «Трезвая Россия» составили антинаркотический рейтинг регионов страны. С направленным в правительство документом ознакомилась газета «Известия».

Согласно результатам исследования, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика. В конце рейтинга оказались Московская и Челябинская области, а также Хакасия.

Рейтинг был составлен на основе официальной статистики Росстата, Минздрава и МВД. В частности, одним из критериев стало число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами.

В марте стали известны регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ. Список возглавили Кемеровская, Иркутская и Свердловская области.

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