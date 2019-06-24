В российский город ввели ОМОН после гибели азербайджанца в драке

В городе Нижние Серги в Свердловской области в результате драки погиб мужчина, сообщает E1.RU. По его информации, погибший — 49-летний азербайджанец по имени Руфулла.

Драка произошла 22 июня после конфликта в баре, случившегося накануне; факт инцидента изданию подтвердили в пресс-службе областного главка МВД. В заведении, как пишет сайт, подрались русские и азербайджанцы, все — местные жители. Причина конфликта осталась неизвестной.

В баре трое азербайджанцев избили мужчину по имени Александр, на следующий день он решил отомстить и, по словам очевидца, во время очной встречи сильно ударил Руфуллу. Тот упал на землю, присутствующие заметили у него большой синяк в районе солнечного сплетения. Александр попытался помочь ему, но Руфулла умер. Медики позднее установили, что причиной смерти стало сердечное заболевание; об этом E1.RU заявили и в Следственном комитете, сообщив о проведении доследственной проверки.

Издание также пишет, что после гибели Руфуллы в Нижние Серги были стянуты подразделения ОМОН, но сейчас они уже выведены из города.

Помимо этого E1.RU приводит множество комментариев местных жителей и очевидцев, подтверждения которым найти не удалось.

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