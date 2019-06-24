Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

E1.RU - резервный канал / YouTube

Сайт E1.RU опубликовал на YouTube видео, снятое после драки, в результате которой в городе Нижние Серги в Свердловской области погиб азербайджанец по имени Руфулла. На кадрах видно, что присутствующие пытаются помочь мужчине, который лежит на земле и не двигается.

Драка произошла 22 июня после конфликта в баре, случившегося накануне; факт инцидента изданию подтвердили в пресс-службе областного главка МВД. В заведении подрались русские и азербайджанцы, все — местные жители. Причина конфликта осталась неизвестной.

Медики позднее установили, что причиной смерти стало сердечное заболевание; об этом E1.RU заявили и в Следственном комитете, сообщив о проведении доследственной проверки.

После гибели Руфуллы в Нижние Серги были стянуты подразделения ОМОН, но сейчас они уже выведены из города.

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