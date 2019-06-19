Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать

27-летнюю жительницу Иркутска насильно удерживают в цыганском таборе. Об этом газете «Московский комсомолец» рассказала директор кризисного центра «Мария» Наталья Кузнецова.

По ее словам, сироте Галине было 14 лет, когда ее увели в табор и выдали там замуж. Сейчас у пострадавшей от мужа Червона трое детей: 12, 8 и 6 лет. При этом супруг избивает жену, в последний раз у нее оказались сломаны рука и нога.

Все попытки сбежать оказались безуспешны, ее находили в доме сестры, обеих женщин избивали и устраивали погром. После того, как пострадавшая обратилась за помощью в «Марию», неизвестные попытались взять кризисный центр штурмом, но ретировались при появлении полиции.

Когда Галина ослабила бдительность и вышла на улицу, на нее набросились несколько мужчин и увезли ее в неизвестном направлении. В тот же вечер она позвонила Кузнецовой и попросила ее больше не беспокоить.

14 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка. По одной из версий, конфликт произошел из-за недовольства поведением цыган, которые якобы приставали к несовершеннолетним девушкам либо пытались изнасиловать одну из них. По другой версии, все началось из-за ссоры детей в пруду. В результате инцидента один человек умер.

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