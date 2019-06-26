Представлена программа гастрономического фестиваля «Пикник Абрау»

В Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) откроется летний гастрономический фестиваль «Пикник Абрау». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках мероприятия гостям предлагается принять участие в кулинарных мастер-классах и понаблюдать за баттлами шеф-поваров популярных ресторанов.

Кроме того, для участников подготовлена музыкальная программа. Так, на открытии «Пикника Абрау» 29 июня выступит американский музыкант Martin Cintron — солист группы No Mercy, а на следующий день, 30 июня — российский коллектив «БИРТМАН». Кроме того, на сцене появятся диджеи Lesya Mars и Kostenko Brothers.

Также на мероприятии все желающие смогут посетить несколько тематических развлекательных зон, среди них: уникальный винный квест на открытом воздухе, силовые мастер-классы и ворк-ауты, зона для творчества, а также занятия по йоге, парусному спорту и спортивные развлечения, игры в бандминтон и фрисби.

Для маленький гостей на фестивале будет открыта детская кулинарная школа, где также подготовлены различные мастер-классы и работают аниматоры.

«"Пикник Абрау" — это лето, прохладные коктейли, вкусная еда, приятная музыка, общение в приятной компании, а главное, возможность замедлить время и насладиться моментом!» — говорится в сообщении.

Мероприятие стартует в Абрау-Дюрсо 29 и 30 июня. Также 27 июля он состоится в Екатеринбурге, а в Санкт-Петербурге — 24 августа.

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